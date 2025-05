O show tem que continuar: IA devolve voz para sambista do Fundo de Quintal

Algo curioso é que o álbum tem músicas que ele nunca gravou em sua voz e uma faixa inédita. "Ímã" é uma música, cantada em parceria com o Péricles, que Cleber compôs já quando não tinha mais voz. "Fera no cio" foi gravada originalmente por Mário Sérgio no Fundo de Quintal, e "Amor não é por aí", única parceria de Cleber com Arlindo Cruz e Sombrinha (ambos ex-membros do Fundo de Quintal), também não tinha gravação com sua voz.

Projeto é pioneiro, pois o artista que teve a voz recriada por IA está vivo e participou do processo. Em 2023, a voz da cantora Elis Regina foi recriada por inteligência artificial para um comercial de um veículo, em um dueto com sua filha Maria Rita. No caso, a autorização do uso da voz e imagem de Elis foi feito pelos filhos. Na época, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) chegou a analisar as questões éticas sobre o uso da voz de uma pessoa morta - caso foi posteriormente arquivado.

"Minhas andanças" foi lançado com dez músicas no fim de abril; quatro novas faixas devem compor uma versão deluxe. As músicas adicionais são duetos de Cleber com Zeca Pagodinho (cantando "Nem lá nem cá"), Roberta Sá (cantando "Romance dos astros"), Marvvila (cantando "Livre para Sonhar") e Sereno, do Fundo de Quintal (cantando "Lucidez"). Previsão é que lançamento ocorra em 21 de maio.