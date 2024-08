ONU pode fechar pacto global de vigilância arbitrária; o que fará o Brasil?

O Comitê da ONU que discute um tratado global sobre cibercrime está reunido em Nova York e o que for decidido por ele vai pavimentar os rumos de um mundo com poderes de vigilância excessivos ou, ao contrário, submetidos a garantias robustas de direitos fundamentais. A missão de construir um mundo justo frisada pelo presidente Lula em discurso na ONU em 2023 está também no lema do G20 sob a presidência brasileira. A aprovação deste tratado com escopo ampliado e sem garantias sólidas e vinculantes a nível global vai na direção contrária desta missão.

Com o mandato de elaborar uma convenção sobre o combate a crimes cibernéticos, o Comitê discute proposta que se tornou um extenso pacto de vigilância. Ela amplia perigosamente o entendimento do que são cibercrimes, impõe medidas intrusivas de investigação em nível nacional e exige a cooperação internacional no acesso e compartilhamento de dados mesmo para crimes que não envolvam TICs. Tais poderes viriam sem as devidas garantias para evitar sua aplicação abusiva.

A vigilância arbitrária facilitada por um tratado global é a antítese de um mundo justo. O exercício abusivo do poder estatal atinge desproporcionalmente os grupos mais vulnerabilizados. Apesar de a proposta prever que a implementação de obrigações de vigilância devem seguir os compromissos internacionais de direitos humanos, nem todos os Estados que venham a aderir ratificaram tratados importantes como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou possuem marcos legais internos que assegurem garantias suficientes. O texto não obriga que as medidas de vigilância tenham autorização judicial prévia, nem que só sejam realizadas diante de suspeita razoável ou que sejam necessárias para a investigação. Ainda: as autoridades poderiam manter tais medidas sob segredo indefinidamente, conforme a lei de cada país.