'Apple mentiu descaradamente': como derrota influencia receita da empresa

Yvonne cita em sua decisão que Alex Roman, vice-presidente de finanças da Apple, "mentiu deliberadamente sob juramento". O testemunho dele, segundo a magistrada, estava cheio de "desinformação".

Executivo mentiu sobre planos de porcentagem de cobrança para compras fora do ecossistema da Apple. Juíza cita que o executivo citou em depoimento que a Apple não tinha uma decisão sobre a taxa de 27% para compras feitas fora da App Store até 16 de junho de 2024. "Documentos mostram o contrário, e que as principais proposições da Apple, incluindo a comissão de 27%, foram determinadas em julho de 2023", diz a decisão. Magistrada cita ainda que em nenhum momento houve tentativa de retificação da informação pela empresa ou por advogados.

Compras fora do ecossistema Apple podem afetar as receitas da área de serviços, responsável por 28% do faturamento da companhia. Dentro dessa área estão incluídos faturamento do streaming de música (Apple Music), vídeo (Apple TV) e armazenamento de dados (iCloud). A empresa não detalha publicamente a composição detalhada da sua receita.

Não se sabe ao certo quanto a compra fora da App Store representa nas receitas da Apple. No entanto, dada a relutância da empresa em atender, especula Peter Kafka, do site Business Insider, há chance de ser uma larga quantia. Sem contar que não se sabe ao certo quantas pessoas vão preferir contratar serviços e comprar itens fora da loja. Uma das consequências é que compras fora da loja podem ser mais baratas do que as feitas via loja de apps das Apple.

Entendendo o caso

Mudança da App Store nos EUA permite que desenvolvedores ofereçam assinatura ou itens digitais fora do ecossistema da Apple. Até recentemente, a empresa apresentava uma tela dizendo que a pessoa estava indo para um ambiente fora de seus domínios e cobrava taxa de até 27%. Alteração foi oficializada após determinação judicial da semana passada.