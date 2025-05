IA da Meta substituirá agências de publicidade? É o que Zuckerberg planeja

Grandes agências poderão sofrer um "abalo sísmico" e mercado terá de lidar com os efeitos de anúncios padronizados. Essa é a opinião de Nilay Patel, jornalista especialista em tecnologia do "The Verge", que escreveu artigo dizendo que "Mark Zuckerberg acaba de declarar guerra a toda a indústria da publicidade".

Outro uso previsto por Zuckerberg é a IA para gerar mensagens comerciais, especialmente no WhatsApp. Ele diz que vê uma oportunidade de negócio em WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, mas que, no caso do Whatsapp, estamos falando de um universo de 3 bilhões de pessoas, que poderiam "fazer suporte ao cliente e vendas" ou "recomendar produtos" com IA —a Meta IA já é usada por 1 bilhão de pessoas, de acordo com ele.