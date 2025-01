Indicações ao Oscar são adiadas pela segunda vez devido aos incêndios florestais

A Academia também cancelou o almoço anual dos indicados ao Oscar, que estava marcado para 10 de fevereiro. A transmissão do Oscar ainda está programada para o dia 2 de março.

No Brasil, a expectativa gira em torno de possíveis indicações relacionadas ao filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que teve a atriz Fernanda Torres premiada no Globo de Ouro.

Os organizadores do Grammy disseram que as homenagens ao setor musical também ocorrerão como planejado, em 2 de fevereiro.

"O show deste ano, no entanto, terá um senso de propósito renovado: arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços de ajuda em relação aos incêndios e homenagear a bravura e a dedicação dos socorristas que arriscam suas vidas para proteger as nossas", disseram autoridades da academia do setor em uma carta aos seus membros.

(Reportagem de Lisa Richwine)