Instalação artística fálica de 12 metros chama atenção em Nápoles

NÁPOLES, Itália (Reuters) - Uma nova obra de arte de 12 metros em uma das principais praças de Nápoles, criada pelo falecido designer italiano Gaetano Pesce, chamou a atenção por sua aparência fálica, além de ter um nome sugestivo.

A criação cilíndrica, chamada "Tu si' 'na cosa grande" ("Você é uma coisa grande", no dialeto local), é descrita como representante do traje estilizado do personagem clássico da "Commedia dell'Arte" napolitana Pulcinella.

A obra de Pesce substituiu a "Vênus dos Trapos" de Michelangelo Pistoletto - uma versão superdimensionada de uma escultura romana clássica ao lado de um monte de roupas descartadas - em exposição na Piazza del Municipio, na cidade do sul da Itália.