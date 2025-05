'Manas' põe foco em casos de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó

O Estado do Pará tem um dos piores índices de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes do Brasil, com uma taxa de 3.648 casos, bem acima da média nacional de 2.449, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A situação se agrava no Marajó. Em 2023, o governo federal lançou o programa Cidadania Marajó como enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes, substituindo o Abrace Marajó, criado pela então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves. Hoje senadora, ela foi acusada pela Procuradoria da República do Pará em 2023 de proferir falas sensacionalistas sobre os crimes contra menores na Ilha do Marajó.

As polêmicas que cercaram o arquipélago nos últimos anos fizeram com que Marianna, Rodrigo e a irmã Henriqueta precisassem desenvolver uma relação de confiança e escuta atenta. A diretora lembra que a dupla esteve presente em uma primeira leitura do roteiro. "Nós nos preocupamos em trazer humanidade para os personagens, e eles eram nossos balizadores", diz.

A colaboração dos dois inspirou uma personagem de Manas, a delegada Aretha, vivida por Dira Paes. Na trama, ela conhece Marcielle quando a jovem tenta fazer um documento de identidade com nome da irmã, e ajuda a menina a entender que está passando por uma situação de abuso. "Tudo que o filme traz me reporta para o que eu faço hoje. Quando vieram as imagens, as cenas na balsa... Eu vivi tudo aquilo", diz Henriqueta.

ESCOLHA

Uma das escolhas de Marianna foi a de não mostrar a violência em tela. "É uma violência que não deveria acontecer, então como vou filmá-la? Resolvi usar o meu lugar como diretora e a oportunidade de dirigir um filme sobre o feminino, sobre violência, sem trazer ainda mais violência."

Para a cineasta, isso não tira a força do filme. "Como que você não sai transformado depois de viver uma experiência ao lado dessa menina, enquanto ela está vivendo uma das maiores violências que uma pessoa pode passar?"