Atriz Maggie Smith, de Harry Potter e Downton Abbey, morre aos 89 anos

Ela morreu no hospital, em Londres, no começo desta sexta-feira, disseram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, que declararam em comunicado: "Uma pessoa intensamente privada, ela esteve com amigos e família até o fim".

Sua primeira indicação ao Oscar foi por uma atuação como Desdêmona em "Otelo", de Laurence Olivier, em 1965, antes de ganhar o prêmio por seu papel como uma professora de Edimburgo em "Primavera de uma Solteirona", de 1969.

Ela ganhou seu segundo Oscar por um papel coadjuvante na comédia "California Suite -- um Apartamento na Califórnia", de 1978.

Outros papéis aclamados pela crítica incluíram Lady Bracknell em "The Importance of Being Earnest", de Oscar Wilde, nos palcos de West End. Ela também interpretou uma senhora de 92 anos lutando contra a senilidade na peça "Three Tall Women", de Edward Albee, e participou do filme de humor negro "Assassinato em Gosford Park", de 2001.

Em 1990, Smith se tornou uma dama pelas mãos da rainha Elizabeth.

(Reportagem de Sarah Young, Kylie MacLellan e Paul Sandle)