Beth Goulart avalia carreira dos pais: 'Legado que dá muito orgulho'

Beth Goulart, 64, fala sobre carreira e pais Nicette Bruno e Paulo Goulart.

O que aconteceu

Atriz comentou sobre o legado deixado pelos pais. "Dedicação com que eles sempre lidaram com a profissão, um respeito, um amor ao ofício. É um legado que dá muito orgulho porque é um legado de amor e dedicação. Faz compreender que não estamos aqui por acaso", indicou no É de Casa, da TV Globo.

Artista relembrou seu personagem em "O Clone". "Ela era muito ciumenta, era uma mulher que ama demais. Nesse período, pesquisei sobre isso. Na verdade, [essas mulheres] sofrem demais porque encontram sempre alguém acima de si mesmas", acrescentou.