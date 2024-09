Álbum "Definitely, Maybe", do Oasis, lidera paradas 30 anos após o seu lançamento

LONDRES (Reuters) - O álbum de estreia da banda Oasis, "Definitely, Maybe", voltou ao topo das paradas britânicas nesta sexta-feira, 30 anos após o seu lançamento,em meio ao entusiasmo dos fãs com o retorno da banda aos shows, anunciado para o próximo ano.

"Definitely, Maybe" foi direto para o número 1 da parada quando foi lançado, em 1994. O trabalho voltou ao topo agora, impulsionado por uma edição especial do seu 30º aniversário.

A The OfficialCharts Company anunciou que "Definitely, Maybe" teve um crescimento de 408% ante a semana anterior e liderou as paradas de álbuns de vinil, com mais da metade de sua venda total vindo do vinil.