Após morte do pai, Marlon muda até de namorada em 'Dona de Mim'

Em conversa com a lutadora, ele avisa que não irá mais viajar com ela, deixando-a muito surpresa. Marlon explica que precisa dar atenção para a mãe, Jussara (Vilma Melo), e a irmã Dara (Cecília Chancez), que, assim como ele, estão destruídas com a morte de Luisão.

Após uma passagem de tempo, mais mudanças virão na vida do filho de Luisão. Além de se tornar policial, um novo romance aparece na vida do mocinho.

Apesar de ainda guardar sentimentos por Leo (Clara Moneke), ele se aproxima de Kami (Giovanna Lancellotti), melhor amiga da ex-noiva. A ex-namorada de Ryan (L7NNON) se encanta por Malon depois que ele salva o filho dela, Dedé (Lorenzo Reis), de sofrer um acidente.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.