Christina Rocha quer 'tretas' de Belo e Huck no Casos de Família: 'Babado'

Luiz Bacci, anunciado oficialmente como contratado, entrou na brincadeira ao sugerir que o Casos de Família resolva a briga envolvendo Angélica e a ex do filho Benício. "Resolve o problema da família do Luciano Huck, que tá cheio de confusão."

"Faz um nora versos sogra", sugeriu Gaby Cabrini, que comandou a apresentação da nova programação do canal. "Gente, eu adoraria", riu Christina Rocha.

"Não é um programa com novidade"

Christina Rocha tratou de avisar que o Casos de Família retorna ao SBT com a mesma proposta de solucionar crises. "O Casos de Família não é um programa que vem com novidade, porque são histórias reais. Então, é o básico mesmo dos conflitos e do que as pessoas estão passando agora. É o Casos de Família raiz mesmo, porque os problemas se renovam."

A apresentadora explicou que a atração não tem como inserir quadros por ser totalmente guiado em histórias reais. "Então, eu já tô falando logo pro pessoal não falar: 'poxa, mas o Casos de Família vai voltar sem novidades'. O Casos de Família é diferente e são histórias reais. Não tem como ter quadros porque é um programa de histórias."

Aos risos, Christina Rocha avisou que o Casos de Família precisará de tempo para engrenar na audiência. Ela, inclusive, pediu para Daniela Beyruti, presidente do SBT, que não é para 'tirar do ar' e 'persistir' nos novos projetos da emissora.