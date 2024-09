Retrato assustador da guerra na Ucrânia leva alerta para Veneza

"É uma boa oportunidade para que outros países do mundo pensem e (vejam) o que estamos enfrentando agora e para, no futuro, estarem prontos e não serem tão ingênuos quanto nós fomos", disse Ganna Vasyk, uma médica da linha de frente do Exército que participa do filme.

A Rússia negou, repetidas vezes, que planejava atacar a Ucrânia antes de o presidente Vladimir Putin mandar os tanques cruzarem a fronteira. Posteriormente, o país rejeitou insinuações de que poderia atacar outros países que integraram a União Soviética e que são, agora, parte do Ocidente.

"Acho que esse filme é muito importante para entender que ninguém pode continuar ignorante, porque a ignorância mata", disse Vasyk em coletiva de imprensa antes da estreia do filme.

O documentário começa com ligações em pânico ao serviço de emergência ucraniano com a primeira leva de bombas russas explodindo ao fundo.

Conforme a guerra se aproxima, vemos civis desesperados tentando fugir da capital Kiev, enquanto voluntários exaustos ajudam famílias a escapar de Mariupol, no sudeste ucraniano, que viu os piores combates no início do conflito.

Depois, a câmera filma através do para-brisa de um caminhão que transporta o corpo de um soldado morto, com expectadores na estrada ajoelhados na neve enquanto o caixão passa rumo ao cemitério lotado.