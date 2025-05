'Fui influenciado por colegas', diz Cauã sobre parceria com casa de aposta

Cauã Reymond comentou o fim de suas parcerias publicitárias com casas de aposta.

O que aconteceu

O ator, que encerrou sua parceria com a Bateubet, confirmou ao Fofocalizando que, além do fim do contrato, não vai mais fazer publicidades para casas de aposta. Ele comentou sobre o que o levou assinar com a empresa anteriormente. "Eu acho que tem certas situações que quando você vê... Eu vi que muitas pessoas faziam propaganda [para casas de aposta], né? Eu fiz propaganda há pouquíssimo tempo, e vi grandes ídolos, que eu não vou citar - cantores, cantoras - e eu realmente não vi problema quando vi grandes personalidades fazendo [publicidade de casas de aposta]", disse, em entrevista ao programa do SBT.

Ele citou alguns famosos que também promoveram conteúdos similares. "O próprio Galvão [Bueno], Vinícius Jr., Seu Jorge, Ludmilla... Então eu não vi problema. Tem grandes times [de futebol] que são patrocinados".