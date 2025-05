P. Diddy recebe mais uma acusação de estupro em meio a julgamento nos EUA

Na nova ação, movida por uma mulher que prefere manter a identidade em sigilo, mas é citada como Jane Doe, a acusação detalha que os dois se conheceram em maio de 2001 e se encontraram algumas vezes em ambientes públicos, como estúdios e casas noturnas. No quarto encontro, porém, ela afirma que foi levada ao apartamento de Diddy e, após entrar no quarto com ele, a porta foi trancada e ela foi jogada na cama.

A mulher afirma que ele segurou seu pescoço, depois segurou seu braço e, com a outra mão, desabotoou o cinto e a calça. Apesar da situação, ela afirma ter sentido certo "alívio" naquele momento, acreditando que, por conta do órgão genital do rapper ser pequeno, a violência sexual causaria menos dor.

Mesmo diante de seus pedidos para que ele parasse, a mulher afirma que foi estuprada. Segundo ela, Diddy só interrompeu a agressão quando estava prestes a ejacular, e o fez sobre o corpo dela. Em seguida, a vítima diz ter ido ao banheiro para se limpar.

Ao sair, encontrou o músico nu na cama e correu para destrancar a porta. Um segurança estava do lado de fora e indicou, em silêncio, a direção da saída. A mulher conta que foi levada de volta para casa pela equipe do rapper.

Ela afirma ainda que, nos dias seguintes, Diddy tentou contato por telefone e chegou a convidá-la para uma de suas festas, mas ela optou por cortar qualquer tipo de contato.

Jane Doe relata que, desde então, desenvolveu traumas que a impedem de manter relacionamentos saudáveis com homens, e que precisou recorrer à psicoterapia para tentar lidar com os danos causados pela agressão. Ela processa o rapper por danos físicos, emocionais e psicológicos.