Chris Brown é preso no Reino Unido por agressão

Chris Brown, 36, foi preso na madrugada de hoje na cidade de Manchester, no Reino Unido.

O que aconteceu

A detenção se deu por volta das 2h da madrugada, no hotel de luxo The Lowry. De acordo com o jornal The Sun, Brown chegou na tarde de ontem ao país para cumprir uma agenda de dez apresentações por lá.

O rapper é acusado de agredir o produtor musical Abe Diaw em fevereiro de 2023. Chris teria atingido a cabeça de Diaw com uma garrafa e lhe dado chutes e socos depois de derrubá-lo no chão - agressão que teria ferido gravemente o joelho do produtor.