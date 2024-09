Governo britânico investigará preços dinâmicos de ingressos para shows do Oasis

"Trabalhando com artistas, o setor e fãs, podemos criar um sistema mais justo que acabe com o flagelo dos camelôs, revendas fraudulentas e garanta ingressos a preços justos", disse Nandy em um comunicado no final do domingo.

Outra ministra do governo, Lucy Powell, que é líder da Câmara dos Comuns, disse à BBC que comprou dois ingressos por 350 libras (460 dólares) cada em um revendedor oficial, mais do que o dobro do valor original.

O Oasis anunciou 17 shows no Reino Unido e na Irlanda, sendo o primeiro em Cardiff, em julho de 2025, seguido por noites em Manchester - onde a banda foi formada em 1991 -, Londres, Edimburgo e Dublin.

Todos os ingressos no Reino Unido foram vendidos em cerca de 10 horas no sábado, depois que muitos fãs passaram o dia em filas online.