'BBB 25': Quem ganhou mais seguidores depois do 2º paredão? Veja os destaques

O impacto do paredão do BBB 25 nas redes sociais segue movimentando o jogo fora da casa. A berlinda desta semana foi formada por Edilberto e Raissa (eliminados com 50,7% dos votos), Vitória e Mateus (43,51%), e Daniele e Diego Hypolito (5,79%).

A dupla de circenses viu o número de seguidores explodir entre a noite da última terça-feira, 28, quando aconteceu a eliminação, e as 10h desta quarta-feira, 29. Raissa foi a participante que mais ganhou seguidores no curto período, seguida por seu pai, Edilberto.

Crescimento pré-paredão