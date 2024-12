Sabrina Sato chora ao falar de Nicolas Prattes: 'transformou a minha vida'

Sabrina Sato se emocionou ao falar de Nicolas Prattes durante participação do casal no especial The Masked Singer Brasil, comandado por Eliana e que foi ao ar neste domingo, 22. Sabrina não conteve o choro ao falar sobre o ator.

"O Nicolas entrou na minha vida e a transformou completamente. Eu senti coisas que nunca tinha sentido. Então, esse amor é muito profundo e é algo que transformou mesmo a minha vida", disse ela, emocionada.

No programa, cada jurado do reality chamava ao palco um convidado importante em sua vida para uma apresentação especial - e Sabrina Sato escolheu o noivo para compartilhar esse momento. Em clima romântico, os dois cantaram a música No Meu Coração Você Vai Sempre Estar, tema do filme Tarzan.