Ator da Estônia quebra recorde ao viver 48 papéis em um filme

Alguns atores de Hollywood são conhecidos por interpretar vários papéis em um mesmo filme, como é o caso de astros como Eddie Murphy, Peter Sellers, Alec Guiness e Jerry Lewis. Murphy, inclusive, já chegou a dar vida a sete personagens diferentes em O Professor Aloprado (1996). Mas o ator Mart Sander, da Estônia, elevou o patamar dessa curiosa arte e entrou para o livro dos recordes ao fazer isso.

Em seu último filme, Dr. Sander’s Sleep Cure (2024), Sander assumiu impressionantes 48 papéis diferentes. Esse é o maior número de personagens interpretados por um ator em um único filme. O ator, que possui uma longa experiência em música e teatro, é conhecido no país do Leste Europeu por apresentar e julgar programas de talentos na TV, como as versões locais do Dança dos Famosos e do The Masked Singer.

Sander não apenas atua nos filmes, como também escreve seus roteiros, compõe as trilhas sonoras, produz, edita e dirige suas obras. Em Dr. Sander’s Sleep Cure sua ideia era interpretar 16 personagens, pois acreditava que esse número seria suficiente para quebrar o recorde, que ele acreditava pertencer à lenda da atuação britânica Alec Guinness, que interpretou oito personagens no filme de humor ácido As Oito Vítimas (1949).

Porém, em suas pesquisas prévias, ele descobriu o recorde a ser batido era muito maior. O ator indiano Johnson George acumulou 45 créditos de personagem no filme de fantasia Aaranu Njan (2018). Sabendo disso, Sander repensou o roteiro do filme para ampliar o número de personagens.