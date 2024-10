Irmã de João Rebello diz que ele foi assassinado por engano

Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello, disse acreditar que o DJ foi assassinado por engano. O ex-ator mirim da Rede Globo foi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia, na noite da última quinta-feira, 24.

"Foi um crime muito brutal. Meu irmão não foi assaltado e levou um tiro, ele foi executado brutalmente. Não existe uma faísca de um motivo de qualquer coisa que justifique o que fizeram com ele", disse. A declaração foi feita durante o Encontro desta segunda-feira, 28.

Ela alegou que o irmão era um artista e que não tinha inimigos. "Parece que a gente está flutuando, em um pesadelo, que a qualquer momento vai acordar e que não é verdade."

A Polícia Civil da Bahia descartou a possibilidade de que João Rebello estivesse envolvido em alguma atividade criminosa.

Ele foi morto dentro do carro, com marcas de disparo, na Praça da Independência. Testemunhas dizem que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo, atiraram à queima-roupa e fugiram do local.