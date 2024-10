Niall Horan diz que morte de Liam Payne 'não parece real'

O cantor Niall Horan prestou uma homenagem a Liam Payne, ex-integrante da One Direction que morreu aos 31 anos na última quarta-feira, 16. Ele publicou um registro ao lado do amigo com a imagem de um longo texto no Instagram na manhã desta sexta-feira, 18. Niall é o último dos quatro membros do grupo a se pronunciar sobre o caso.

No texto, o cantor se disse "absolutamente devastado" com a morte do amigo. Semanas antes de morrer, Liam chegou a encontrar o colega em Buenos Aires, na Argentina, cidade onde o artista foi encontrado morto na quarta. Os dois se encontraram nos bastidores da The Show Live On Tour, turnê de Niall que passou por São Paulo e Rio de Janeiro no final de setembro antes de chegar à capital argentina.

"Apenas não parece real", escreveu Horan sobre a morte de Payne na sexta. "Liam tinha uma energia para a vida e uma paixão pelo trabalho que era contagiante. Ele era o mais brilhante em todos os lugares e sempre fez todo mundo se sentir feliz e seguro."

Na sequência, Niall escreveu sobre os momentos bons que teve ao lado do amigo: "todas as risadas que tivemos ao longo dos anos, às vezes das coisas mais simples, vêm à minha cabeça em meio à tristeza". "Nós vivemos nossos sonhos mais malucos juntos e eu vou guardar com carinho cada momento que tivemos para sempre. A ligação e a amizade que tivemos não acontece com frequência em uma vida", completou.

O cantor afirmou sentir que tem "sorte" por ter visto Liam recentemente. "Eu, infelizmente, não sabia que, depois de dizer 'adeus' e o abraçar naquela tarde, estaria dizendo 'adeus' para sempre. É de cortar o coração", escreveu.

Ao fim da publicação, Niall ofereceu "amor e condolências" à família de Liam e ao filho do cantor, Bear. "Obrigado por tudo. Te amo, meu irmão", finalizou.

Na quinta-feira, 17, os ex-integrantes da One Direction haviam publicado um comunicado em conjunto no perfil da banda do Instagram. "Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Quando estivermos prontos, teremos mais a dizer", dizia a nota divulgada durante a tarde. "Por enquanto, vamos nos dar tempo para lidar com o luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente", completaram.