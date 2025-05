The Town anuncia Backstreet Boys como headliner e terá shows de j Balvin, Iza e Jota Quest

O The Town anunciou neste sábado, 10, mais quatro atrações para a edição 2025. O Backstreet Boys volta ao Brasil como atração principal do palco Skyline, e a Cidade da Música receberá também J Balvin, Jota Quest e Iza.

O Backstreet Boys volta ao País pela primeira vez desde 2023, e promete uma apresentação histórica com hits como I Want It That Way e Everybody (Backstret's Back). O grupo será headliner do palco Skyline, o principal do evento, em 12 de setembro.

No mesmo dia, o Jota Quest será responsável por abrir as apresentações no Skyline. A banda está atualmente em turnê comemorando 25 anos de carreira.