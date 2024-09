Cazuza inédito: livro revela 27 poemas do cantor que morreu em 1990

"Os poemas que mais me impressionam são os de versos longos e com experimentação da linguagem poética, como "Work in Progress" e "Cineac Trianon", ou ainda a beleza de "Entre Livros", sobre a paixão por uma leitora, numa biblioteca.

Cazuza, antes de poeta, era um grande leitor", diz o escritor Ramon Nunes Mello, que cuidou da pesquisa e organização do livro, sobre as letras inéditas.

Além disso, um dos novos poemas, "Tamanho da Vida", foi musicado pelo Barão Vermelho, a banda de rock em que Cazuza iniciou a carreira como vocalista e letrista.

Cazuza em novembro de 1985, quando lançou "Exagerado" Imagem: Avani Stein/Folhapress

Já a fotobiografia "Protegi Teu Nome por Amor" traz 700 imagens que revelam a formação de Cazuza, que passa pela fotografia, artes visuais e teatro, além da música e da poesia.

Os registros mostram o início do relacionamento dos pais do cantor, Lucinha e João Araújo, fundador da gravadora Som Livre; a infância em Vassouras e no Rio; a busca pela poesia ainda na pré-adolescência, por incentivo da avó materna; os estudos de fotografia e artes visuais que fez nos Estados Unidos; a paixão pelo teatro com a trupe de Perfeito Fortuna no Parque Lage e no Circo Voador; o sucesso com a banda Barão Vermelho e em sua carreira solo; e a luta contra a aids.