Imprensa internacional coloca Fernanda Torres na corrida pelo Oscar

Concorrendo ao Leão de Ouro no Festival de Veneza, "Ainda Estou Aqui", novo filme de Walter Salles, colocou Fernanda Torres na corrida para as indicações ao Oscar de 2025. Depois da exibição do filme no evento, a filha de Fernanda Montenegro, que interpreta Eunice Paiva no filme que adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva, foi amplamente elogiada ao redor do mundo.

Na imprensa internacional, Fernanda foi citada mais de uma vez como uma concorrente para a lista de atrizes que podem ser indicadas ao Oscar. Em uma previsão das indicações, a Variety incluiu a atuação de Fernanda entre as Top 10 do ano, em uma lista encabeçada por Angelina Jolie, que arrancou elogios da imprensa após a exibição de "Maria" em Veneza.

Para a Variety, Fernanda está atrás de Jolie, Saoirse Ronan ("The Outrun"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascon ("Emilia Pérez") e Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), que compõem a lista de cinco previsões. Colocada entre "as próximas na fila", a atriz brasileira ficou ao lado de Julianne Moore ("The Room Next Door"), Demi Moore ("A Substância"), Cynthia Erivo ("Wicked") e June Squibb ("Thelma"). Em sua crítica de Ainda Estou Aqui, a publicação classificou a performance como "magnífica".