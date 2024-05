Cannes: O medo e o poder da menstruação em 'Mi bestia'

"Houve uma histeria coletiva ou, pelo menos, é assim que me lembro", diz ela.

Em "Mi bestia", que concorre na seção paralela ACID do Festival de Cannes, Beltrán decidiu combinar essa lembrança com a entrada na puberdade de uma menina, Mila.

Interpretada por uma jovem sem qualquer experiência em atuação (Stella Martínez), Mila assume o lado "animal" que esteve ligado historicamente à menstruação feminina.

Em uma Bogotá assustada, onde o perigo de agressões sexistas também era muito possível, Mila acredita que a profecia estava ligada aos acontecimentos de sua vida.

Mas a protagonista enfrenta seus medos e descobre seu poder. "O fato é que a solução está dentro de si mesmo, em não ser vítima, mas em ser realmente um ator", afirma a cineasta.

"O horror está no mundo"

"Mi bestia" é o longa de estreia de Beltrán, que já fez filmes experimentais e foi montadora do próximo filme do colombiano César Acevedo, premiado com a melhor estreia em Cannes em 2015 por "A Terra e a Sombra".