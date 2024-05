Cineasta chinesa é premiada por curta-metragem sobre paixão por música

Com esse prêmio, queremos incentivar que mais mulheres trabalhem no comando de produções cinematográficas. Afinal, quando vimos uma mulher nesse lugar de poder, acreditamos que todas nós somos capazes de estar em papéis de liderança, disse Delphine Viguier-Hovasse, diretora de marca global da L'Oréal Paris em entrevista para Splash em seu hotel.

Criada em 2021 para diminuir a disparidade financeira e de representatividade de gênero na indústria do cinema, a premiação celebra as diretoras mulheres que estão concorrendo na seleção oficial de curtas-metragens do Festival de Cannes. Kate Winslet foi, até o ano passado, jurada do prêmio, posto assumido este ano pela primeira vez por Elle Fanning.

Ela foi a artista mais jovem a fazer parte do júri oficial de Cannes e, por isso, acreditamos que ela sabe muito bem o que está fazendo. Uma mulher da idade dela pode trazer novas perspectivas para o que estamos fazendo, comentou a executiva da L'Oréal.

Antes de Viv Li, o prêmio já celebrou Aleksandra Odi?, por "Frida" (Alemanha), em 2021; Mai Vu, por "Spring Roll Dream" (Vietnã), em 2022; e Fatima Kaci por "The Voice of Others" (France), em 2023. "O interessante é perceber que, depois de terem sido 'iluminados' pelo Lights on Women´s, estes curtas-metragens rodaram o mundo em seleções de festivais bastante importantes para o mercado cinematográfico. Quer dizer que estamos fazendo algo certo", falou Delphine.

Uma celebração do gênero

As cineastas Xiwen Cong ("Banished Love"), Pola Kazak ("Plevel"), Yoori Lim ("Forest of Echoes"), Alison McAlpine ("Perfectly a Strangeness"), Mansi Maheshwari ("Bunnyhood"), Eglé Razumaité ("Ootidé"), Asya Segalovich ("Out the Window through the wall"), Amie Song ("Three") e Amit Vaknin ("Pop") também concorriam ao prêmio.