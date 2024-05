Na direção, telas ou tapete vermelho: 10 mulheres que brilharam em Cannes

Não foi, no entanto, apenas nas telas que as mulheres brilharam no Festival de Cannes. Elas também ganharam destaque nos bastidores, com prêmios nas categorias de direção e roteiro, e pelos looks no tapete vermelho - menos pelo ponto de vista fashion e mais, finalmente, pela mensagem que passaram com suas vestimentas.

Veja as 10 profissionais do cinema que brilharam no Festival de Cannes:

Payal Kapadia

Ao lado de Viola Davis e sua equipe, Payal Kapadia posa com Grand Prix por seu 'All We Imagine As Light' Imagem: Pascal Le Segretain/Getty Images

A diretora indiana de "All We Imagine as Light" foi a ganhadora do Grand Prix, segundo prêmio mais importante do Festival de Cannes.

O filme, sobre duas enfermeiras que fazem uma viagem para a praia a fim de lidar com seus problemas de relacionamento, marcou a volta do cinema indiano à seleção oficial do festival depois de 30 anos e a primeira a ganhar o Grand Prix.