Messi, cão de filme vencedor do Oscar, vai 'entrevistar' estrelas em Cannes

Messi, o cachorro do filme "Anatomia de uma queda", irá "entrevistar" as estrelas no tapete vermelho de Cannes.

O que aconteceu

Para a entrevista, o Festival de Cinema irá acoplar nas costas do cachorro uma câmera 360º e um microfone. Nos bastidores, o comediante Raphael Mezrahi, estará fazendo perguntas e dialogando com os atores e atrizes. "Ele é a estrela. Eu estou apenas emprestando minha voz a ele", explicou o humorista.

Messi chamou atenção do mundo do cinema no filme "Anatomia de uma queda", que venceu o Oscar de melhor roteiro original. Na cerimônia de premiação, o cachorro foi um dos destaques, interagindo com estrelas do cinema de Hollywood.