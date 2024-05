Representante do Brasil em Cannes, erótico 'Motel Destino' ganha teaser

"Motel Destino", novo filme de Karim Aïnouz, ganhou novo teaser nesta quarta. Assista acima, exclusivo de Splash.

O longa-metragem filmado inteiramente no Ceará terá sua estreia no Festival de Cannes no dia 22 de maio, às 22h30. Em 2023, o diretor esteve no evento e concorreu com "Firebrand", seu primeiro projeto em língua inglesa.