Com filme que retrata tensão do Irã, cineasta foragido é favorito em Cannes

Demorou, mas o grande favorito, praticamente unânime, à Palma de Ouro 2024 chegou no último dia do festival e traz a tensão do Irã contemporâneo à Riviera Francesa. "The Seed of the Sacred Fig" (A Semente do Figo Sagrado) trouxe também seu diretor, o iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país há cerca de dez dias, pouco antes do festival começar, em 14 de maio.

Condenado à pena de oito anos de prisão pela Justiça do Irã, o cineasta está supostamente refugiado na Alemanha e sua presença já era ventilada ao longo dos dias de festival. Rasoulof não só veio, como foi aplaudido por 15 minutos ao final da première mundial do filme na tarde desta sexta (24), em Cannes.