Cannes: 'Anora' vence Palma de Ouro e dá banho de água fria em Rasoulof

Baker tem apreço por personagens excluídos, que vivem à margem do grande sonho americano e os filma com muita humanidade e afeto, mesmo quando faz uma "dramédia" no caso de "Anora".



A defesa do cinema que o diretor fez ao receber a Palma surge como um tema que encerra em grande estilo um festival que luta todos os anos para manter a força e o prestígio do cinema em tempos em que o streaming ganha cada vez mais espaço nos corações e mentes do público em todo o mundo, mas especialmente em seu país natal.



Eu cresci indo ao cinema, sou apaixonado por cinema, e ver salas de cinema fecharem todos os dias é triste. Ao mesmo tempo, eu vejo cineclubes e jovens apaixonados pelo cinema

Sean Baker em coletiva após a Palma de Ouro



Questionado se um prêmio como a Palma vai aumentar as chances de "Anora" ser distribuído nas salas dos Estados Unidos, Baker afirmou que espera que sim.

A defesa do cineasta em prol do cinema de fato está conectada com a grande discussão do audiovisual contemporâneo. Afinal, passa por políticas públicas e de mercado de todos os países a regulação dos streamings, a saúde das salas de cinema e os novos hábitos de consumo cultural.



"Anora" é um ótimo filme dirigido por um cineasta incrível. Por outro lado, perder o zeitgeist de premiar um filme poderoso e corajoso como "The Seed of the Sacred Fig" é um balde de água fria em quem viu no filme do iraniano Mohammad Rasoulof um cinema forte, inventivo e profundamente calcado na realidade que vem sendo, a custo de muita luta e de vidas, transformada pelas novas gerações, sobretudo as mulheres.

Mohamad Rasoulof é um cineasta condenado no Irã Imagem: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images



Questionada sobre o porquê de dar um Prêmio Especial do Júri, que não está previsto nos prêmios tradicionais, mas foi "criado" para a premiação, Greta Gerwig, presidente do júri, justificou:

É um filme corajoso. A gente não queria honrar não só o filme, mas também seu contexto, uma vez que o diretor Mohammad Rasoulof fugiu do Irã este ano depois que as autoridades o sentenciaram a oito anos na prisão por seu cinema

Greta Gerwig sobre "The Seed of the Sacred Fig"



Pode-se argumentar que, se o júri considerou de fato especial o filme e extraordinário o trabalho da equipe toda de "The Seed of the Sacred Fig", existe um prêmio perfeito para reconhecer tudo isso: A Palma de Ouro.

Ao dar o prêmio principal a "Anora" por ser "um filme que parecia ser algo novo, mas que conversava com formas mais antigas de cinema. Tinha algo no filme que nos faz lembrar de estruturas clássicas de cineastas como Luibitsch ou Howard Hawks. A nossa escolha foi muito de coração", como justificou Greta sobre a escolha, o júri traz cinema norte-americano como grande referência de linguagem e de história do cinema