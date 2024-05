Musical arriscado, 'Emília Perez' faz história com prêmio em Cannes 2024

A tradição do cinema hollywoodiano pautou a escolha do júri ao definir seu Prêmio do Júri, considerado a medalha de bronze do festival.

"Emília Pérez", do francês Jacques Audiard, é um musical que bebe na fonte dos grandes clássicos do gênero, mas que o subverte ao contar a história de um grande chefe do tráfico de drogas mexicano que sempre se sentiu uma mulher e contrata uma advogada para o auxiliar no processo de redesignação de gênero.

A premissa era arriscada, pois o longa unia musical, violência, melodrama e até ação. E tudo isso filmado por um francês em espanhol no México. Mas a mistura funcionou e rendeu não só o prêmio para Audiard (que já levou a Palma de Ouro por "Deepan" em 2015) como também o Prêmio de Elenco Femino para o trio formado por Karla Sofia Gáscon, Zoe Saldaña, Adriana Paz e Selena Gomez.