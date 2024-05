Kelly Rowland diz por que brigou com segurança em tapete vermelho de Cannes

Kelly Rowland se desentendeu com a segurança durante a premiére do filme "Marcello Mio". A famosa foi fotografada apontando o dedo e gritando com a funcionária do evento.

Segurança teria pisado no vestido de Rowland. Segundo a imprensa norte-americana, a artista não ficou irritada com a mulher por isso, mas se incomodou após ser apressada para que deixasse o tapete vermelho.