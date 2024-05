Taís Araujo celebra em Cannes: 'A mulher no poder ajuda a transformar'

A mulher no poder, com a caneta na mão, ajuda a transformar. O olhar feminino muda bastante as coisas, porque mexe na vida de todos em volta. Ela nunca olha só para ela, mas para a sociedade em volta dela. Este é o poder de uma mulher quando ela tem o poder. Taís Araujo

Ela descreve o evento, criado em 2021 para combater a iniquidade de gênero nas produções cinematográficas, como uma 'celebração do gênero', já que o jantar é repleto de mulheres que trocam experiências e ideias sobre o mercado de audiovisual. "Estamos vivendo um momento de transformação. Cada mulher está mudando a história e recontando a história. E quando fazemos isso, nós fortalecemos outras mulheres, outras meninas. É muito estimulante viver em um tempo desses", afirmou a artista.

Em Cannes, Taís Araujo participa de premiação para combater a iniquidade de gênero Imagem: Divulgação/ L?Oréal

Novos projetos

Atriz desde a adolescência, a própria Taís não pensa em ser diretora, mas pretende seguir no papel de diretora-executiva. "Fico empolgada com a possibilidade de escolher as histórias que pretendo contar, das profissionais que posso ajudar a colocar os projetos em pé", contou.

Este apoio pode mudar profundamente toda a produção audiovisual. "Dá para ver nitidamente quando um filme é dirigido ou produzido por um homem, por uma pessoa branca. A gente fica 'hum, não?'".