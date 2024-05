'Motel Destino' é thriller que leva erotismo e tensões do Brasil a Cannes

A tensão entre o desejo e o perigo onipresente marca o tom de "Motel Destino", que se apega em detalhes como as câmeras de segurança, a fotografia "noir tropical"(sempre o vermelho, na luz, nos lençóis...), os sons (os gemidos, os barulhos dos animais como cabras, jumentos, galinhas que vivem no quintal do motel), os diálogos e as danças entre os corpos.

"Motel Destino" traz um olhar contundente sobre a realidade brasileira ao trazer um jovem de origem humilde e com uma infância pobre em uma encruzilhada do destino. Lança também um olhar importante sobre a violência contra a mulher, pois, como afirma o diretor para Splash, "Dayana poderia estar nas estatísticas do feminicídio no Brasil."

E traz ainda um olhar instigante sobre a figura do homem contemporâneo, cujo caráter em sua grande maioria é formado com base em uma cultura machista.

"Foi a oportunidade de eu fazer uma anatomia do machão, oportunidade nova em que talvez eu inaugure essa pesquisa que comecei no 'A Vida Invisível', com um personagem do Antenor, que é o marido da Eurídice. Depois a gente tem o personagem do Henrique 8°, marido da Katherine Parr no "Firebrand" e aqui o personagem do Elias é um pouco como se eu estivesse procurando o que é o masculino. Por que o masculino pode ser tão corrosivo e aprisionador. Ele está um pouco inspirado em homens no Brasil e fora do Brasil que é inaceitável hoje em dia", analisa o direto.

Do Rio ao Ceará

Fabio afirma que há uma estrutura de poder no qual seu personagem exerce que é um recorte que existe na sociedade brasileira. "Ele sai do Rio e vai morar no Ceará, onde conhece a Dayana (Nataly) e ali se consegue uma estabilidade dentro de uma estrutura hierárquica que é abusiva, que é uma estabilidade suja."