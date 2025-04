Eva e Renata celebram 'bodas de prata de amizade' com troca de anéis

Eva Pacheco, 31, e Renata Saldanha, 33, do BBB 25 (Globo), celebraram 25 anos de amizade com um encontro especial e troca de anéis.

O que aconteceu

Nas redes sociais, as bailarinas compartilharam a comemoração intimista das "bodas de prata de amizade". O encontro contou com troca de anéis, camisetas iguais e pizza.

Junto a um clique exibindo os anéis, a campeã do BBB 25 escreveu: "E tome celebrar as bodas de prata de amizade com a minha vidona, Eva."