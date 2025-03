BBB 25: Daniele Hypolito confronta Vilma: 'Me dá mala no Queridômetro?'

Daniele Hypolito, 40, confrontou Vilma, 68, sobre as impressões desta a seu respeito no Queridômetro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta quis saber se foi a mãe de Diogo Almeida, 40, quem lhe colocou a pecha de 'mala'. "Dona Vilma, posso te perguntar uma coisa? Você que me dá mala no Queridômetro?", indagou a irmã de Diego Hypolito, 38, na cozinha.