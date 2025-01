Sexo com namorado da irmã, vibrador para filha: polêmicas de Claudia Raia

Foi incrível [a primeira vez]. Foi com o namorado da minha irmã. É porque ele era bailarino, ele dançava comigo e eu me apaixonei. E ela nem dava muita bola para ele, namorava porque não tinha mais o que fazer. E aí foi horrível, eu não faria isso de novo. Foi horrível com ela, mas foi maravilhoso com ele.

Claudia Raia em foto publicada no Instagram tirada pelo amigo Alê de Souza Imagem: Reprodução / Instagram

Sexo anal

Atriz não curte sexo anal. À revista Ela, Claudia Raia afirmou que não curte fazer anal e que não se sente na obrigação de fazer algo que não gosta só para agradar outra pessoa. Segundo a atriz, com a maturidade ela aprendeu a discernir entre aquilo que lhe dá prazer e o que não dá.

Por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente? O homem vai lá e quer te obrigar a dar o c*. Não gosto, dá licença? Porra! Por que tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém? Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto — na verdade, sempre disse, mas o feminismo veio para reforçar isso.

Fantasias sexuais

Claudia Raia é adepta de fetiches para esquentar a relação. No entanto, ela brincou que nem sempre a brincadeira erótica sai como planejado, e relatou que já se fantasiou de enfermeira, mas a fantasia provocou risos em seu parceiro. O motivo: a mãe do rapaz trabalhava como enfermeira. Depois disso, os dois não tiveram mais nada.