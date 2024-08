Claudia Raia diz que Enzo tinha placa pra indicar que estava se masturbando

Plaquinha era colocada na porta do quarto e, quando estava acesa, significava que Enzo não queria ser interrompido. "Veio ele com uma plaquinha de 'Sex in progress' ['sexo em progresso' em tradução literal]. Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem".

Ela reafirmou que a relação entre pais e filhos é construído pedrinha por pedrinha, com a normalização dos debates sexuais. Em relação a sua filha, Sophia, 21, Raia relatou que busco dar vibradores para a herdeira conhecer o próprio corpo.

Com meus filhos, a vida inteira, sempre normalizei a masturbação. Sempre entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: 'filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta'.

Claudia Raia é mãe de Enzo e Sophia da relação com Edson Celulari. Ela também é mãe de Luca, 1, de seu atual casamento com Jarbas Homem de Mello.