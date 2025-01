Claudia Raia gera polêmica ao contar que deu vibrador à filha aos 12 anos

Além de Sofia, Claudia Raia também é mãe de Enzo, 27, do antigo casamento com o ator Edson Celulari, 66. Ela ainda tem Luca, 2, do atual relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello, 55.

Claudia Raia relevou que deu um vibrador para a sua filha de 12 ANOS.



Não há palavras para descrever o quão imundo isso é. Antigamente, as meninas recebiam bonecas.



Quando te perguntarem o que é feminismo, mostre este vídeo. pic.twitter.com/bS3eBbwBg3 -- Lucas Pavanato (@lucaspavanato) January 28, 2025