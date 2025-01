Katy Perry não quer que a filha ouça um de seus maiores hits: 'Meu carma'

Katy Perry disse que não quer que a filha, Daisy, 4, ouça e cante um de seus maiores hits.

O que aconteceu

A artista afirmou que não gostaria que a filha tivesse conhecido a música "Peacock". "Ela conhece uma música que eu não queria que ela conhecesse. O nome dela é 'Peacock'. Volto a dizer, é o meu carma. Eu obviamente torturei as pessoas com ela", declarou durante participação no programa Jimmy Kimmel Live.

"Peacock", que significa "pavão", foi lançada em 2010. Seu refrão diz: "Eu quero ver seu peacock, cock, cock". Nesse caso, "cock" é uma expressão em inglês para pênis.