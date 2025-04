BBB 25: finalistas defendem por que devem ganhar o reality global

Guilherme: "Vim aqui representando a minha cidade, a minha família, aos meus pais. Eu quero tirar minha mãe do aluguel, quero dar conforto para as minhas avós, quero poder ajudar nos estudos dos meus irmãos. E eu acho que sempre vi o nome Big Brother - que significa Grande Irmão -, como algo que eu precisava manter aqui dentro e eu acho que eu fui assim para os meus aliados. Eu sempre fui um grande irmão, eu sempre tentei me posicionar sem medo do que as pessoas iam achar, pensar aí fora. Então, acho que vivi esse Big Brother como deveria ser vivido".

João Pedro: "Eu vivi esse sonho intensamente, pedi dia após dia para chegar aqui. Nunca imaginei na minha vida, os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos... Eu chegar na Final do BBB e pedindo para ganhar o programa. Quero muito ganhar esse programa para ajudar minha família, depois vem o meu sonho".

Renata: "Eu fui vulnerável, mas ele também foi muito resiliente para lutar com muita garra pelo meu sonho e por tudo que represento. Sei que essas características dentro do esporte são muito importantes para se fazer uma campeã e espero que o Brasil veja também".

