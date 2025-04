Guilherme, João Pedro e Renata são finalistas do BBB 25; veja trajetórias

Durante sua primeira Liderança, ainda fora do Modo Turbo, João Pedro teve uma festa temática. Homenageando as festas ao redor do Brasil, a celebração contou com barraquinhas, uma praça e um clima de interior. A noite, contudo, foi marcada por uma discussão do Líder com o irmão. O motivo? Um chapéu que estava com João Pedro, mas que João Gabriel alegou ser o dono do acessório.

João também teve atritos com Vitória Strada. Em três de suas quatro lideranças, o salva-vidas de rodeios indicou a atriz ao Paredão. No Paredão final da temporada, os dois finalmente se enfrentaram, após desistirem da Prova do Finalista. Os dois chegaram a discutir aos gritos após o brother a colocá-la no Castigo do Monstro.

Assim como Guilherme, João Pedro também enfrentou apenas dois Paredões e foi o último participante a ir para o voto popular.

Renata

BBB 25: Renata retorna ao confinamento após Vitrine do Seu Fifi Imagem: Reprodução/Globoplay

A bailarina cearense entrou na competição em dupla com sua melhor amiga de muito tempo, Eva. De cara, as duas venceram a primeira Prova de Resistência da temporada, já na estreia, e ficaram imunes na primeira semana do jogo.