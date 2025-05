'Globo foi injusta' e falta de convite: o pós-festa de 60 anos do canal

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni Imagem: Divulgação RedeTV

Quem também não foi na festa foi o cantor Leonardo. A ausência foi notada já que outros sertanejos do grupo Amigos estavam na celebração.

Surgiram especulações de que o músico não foi ao evento por uma reportagem do Fantástico do ano passado. A revista eletrônica noticiou a inclusão do artista na lista do trabalho escravo, e isso o teria incomodado.

No entanto, Poliana Rocha, mulher de Leonardo, explicou por que ele faltou à festa. Segundo ela, o cantor "teve dois compromissos imprescindíveis neste dia, já marcados há um bom tempo, que não teria a mínima possibilidade de desmarcar".