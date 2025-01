Gascón acabou com qualquer chance de Oscar após polêmica, diz Villaça

A Gleisi personifica o que o mercado, de modo geral, nem entende como um governo gastador, um governo intervencionista e tal. As posições dela na economia reforçam esse estigma que o mercado coloca no Lula no PT e no governo. Thais Bilenky, colunista do UOL

O presidente teria decidido ao menos uma das mudanças que deve fazer no seu ministério, com a entrada da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo. O cargo compõe o quarteto dos ministros do Palácio do Planalto, que tem livre acesso ao presidente.

Gleisi é uma das pessoas que tem feito duras críticas a medidas tomadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a contenção de gastos.

0:00 / 0:00

Sakamoto: 'Lula evitou sair na mão com mercado financeiro'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou o petista evitou sair na mão com mercado financeiro durante a entrevista coletiva e, com isso, realinha o seu discurso para as eleições de 2026.