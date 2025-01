Karla Gascón se pronuncia após acusar equipe de Fernanda Torres de ódio contra 'Emilia Pérez'

"Isso não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e ponto. Se ela [Fernanda Torres] ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também", disse Karla. "O que eu não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou o do meu filme, porque isso não leva a lugar algum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais."

Logo em seguida, a atriz citou a equipe de Fernanda. "Em nenhum momento, me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Perez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu."

Nas redes sociais, o público passou a questionar se Karla teria infringido regras da Academia por conta da fala. Um dos tópicos do regulamento do Oscar trata sobre declarações públicas. Conforme as regras, pessoas associadas a um dos filmes elegíveis não devem:

- Declarar decisões, preferências ou estratégias de votação.

- Incentivar ou desencorajar membros a votar por qualquer filme, atuação ou conquista.

- Referenciar um filme atendendo, não atendendo ou superando os requisitos de elegibilidade do Oscar, como Padrões de Inclusão ou limiares de distribuição em cinemas.