Karla Sofía Gascón criticou Islã e George Floyd em posts antigos resgatados

Meses depois, a artista ironizou a foto de uma família muçulmana. "O Islã é maravilhoso, sem nenhum machismo. As mulheres são respeitadas, e quando são muito respeitadas, deixam um quadrinho no rosto para que os olhos e a boca fiquem visíveis, mas só se elas se comportarem. Embora elas se vistam assim por sua própria vontade. Que asco mais profundo para a humanidade", declarou em setembro de 2020.

Gascón fez uma série de posts críticos aos muçulmanos e chegou a comparar o islamismo a uma doença. "O Islã está se convertendo em uma infecção para a humanidade que deve ser curada urgentemente", opinou em julho de 2016.

Karla, que agora é a primeira atriz trans a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar, reclamou até da diversidade da premiação. "Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M. Além disso, uma gala feia, feia", disse ela sobre a cerimônia de 2021.

Os antigos comentários da artista espanhola tiveram muita repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. Veículos como o jornal The Guardian, as revistas Variety e The Hollywood Reporter classificaram as falas dela como racistas e islamofóbicas, pontuando as críticas feitas por muitas pessoas na web.

Diante da controvérsia, as publicações antigas de Karla Sofía Gascón foram deletadas da rede social X. No entanto, prints das postagens e gravações de tela de outros usuários da rede logo viralizaram na web, registrando a série de falas que a atriz fez nos últimos anos.