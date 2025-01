Ex-BBB Fernanda Bande é pedida em casamento em viagem à Bahia

Após o fim do BBB 24 (Globo), Fernanda Bande contou que quase desistiu do programa após iniciar o relacionamento. "Tinha uma insegurança de que sou uma mulher com dois filhos e que tem voz ativa e muitos caras não recebem isso bem. Então não dei liberdade e fui me fortalecendo. E quando o Daniel [Gregg, seu namorado] apareceu, eu botei todas as cartas na mesa, também falei que iria pro BBB, e que não sabia se ele toparia, se iria lidar bem com isso, até porque a gente tinha cinco meses de namoro e só se via às segundas-feiras. Confesso que cheguei, sim, em um breve momento, a pensar em não ir. Tinha encontrado um cara que topou toda a minha bagagem, depois de tanto tempo nessa luta que me doía e, para mim, dava uma sensação de que bastava", contou na ocasião.