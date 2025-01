De Anitta a Cardi B: famosos tatuam e colocam piercing em partes íntimas

MC Mirella fez um "mapa do sexo" pelo corpo. Ela escreveu um sugestivo "Puxa" na nuca, "Quer mais?" próximo à virilha e "Bate" acima do bumbum.

Mirella, que é sucesso em plataformas adultas, também possui várias tatuagens espalhadas por todo o corpo.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa escreveu o nome do ex-marido, o cantor Belo, no bumbum. "Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu? Gente o Tudão me deu gin e eu não tive condições de pensar numa legenda melhor", escreveu a influenciadora digital ao revelar a tatuagem para o então companheiro.

Barbosa e Belo colocaram um ponto final no casamento no ano passado. A influenciadora fitness não revelou se fez algum procedimento para retirar o desenho ou se mantém o nome do ex tatuado no corpo.